Орбан запросив Трампа до Угорщини для активізації перевиборної кампанії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сподівається, що експрезидент США Дональд Трамп відвідає Будапешт найближчими тижнями, щоб підтримати його кампанію з переобрання, повідомляє Новое время.

"Люди у Фідес (партії Орбана — ред) дуже хотіли б, щоб Трамп відвідав Будапешт у березні" , — сказало джерело, додавши, що Трамп ще не відповів на запрошення.

Якщо це станеться, візит стане першою відомою поїздкою Трампа за межі США після того, як він програв вибори в 2020 році.

Вибори в Угорщині заплановані на 3 квітня. На них його партія Фідес зіштовхнеться з об'єднаною опозиційною коаліцією. Ці вибори розглядаються як найсерйозніший виклик до правління Орбана з того часу, як він став прем'єр-міністром 12 років тому.