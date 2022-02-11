Роллтон вкладе $100 млн у розширення заводу під Києвом

Виробник локшини швидкого приготування Роллтон планує вкласти $100 млн у розширення свого заводу в Білій Церкві, повідомляє Новое время.

Виробник продуктів швидкого приготування ТОВ Маревен Фуд Європа 15 лютого презентує проект інвестицій обсягом $100 млн на розширення свого заводу в Білій Церкві.

Про це заявив виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цивкач, передає Інтерфакс-Україна.

Будівельні роботи на об'єкті компанія планує розпочати у березні цього року.

"Наступного тижня буде презентація ще одного проєкту на $100 млн компанії Маревен Фудз, будівництво якого розпочнеться у березні 2022 року. Це означає, що інвестор довгостроково планує і не панікує, коли бачить інформацію, пов'язану із ситуацією на кордоні" , - зазначив Цивкач.

Він наголосив, що в UkraineInvest не бачать відтоку інвесторів серед своїх клієнтів. Цивкач нагадав, що за час роботи в Україні компанія вже інвестувала $60 млн. у виробництво харчових продуктів.

Маревен Фуд Європа – виробник продуктів швидкого приготування та кулінарної продукції, українська філія міжнародної групи компаній Mareven Food Holdings. Компанія виробляє вермішель, локшину, супи, картопляне пюре швидкого приготування, приправи універсальні, макаронні вироби, яєчну локшину тощо під ТМ Роллтон.