СБ може виділити $250 млн на модернізацію "Укрзалізниці"

Світовий банк (СБ) може надати Міністерству інфраструктури України фінансування у розмірі $250 млн на модернізацію залізниці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням на сайті банку, метою цього проєкту є підвищення ефективності та фінансової стійкості АТ "Укрзалізниця".

Фінансування проєкту може розпочатися у фіскальному 2022 році, який у СБ завершується 30 червня.

Крім того, згідно з повідомленням на сайті банку, він також може надати Україні фінансування у розмірі $400 млн на проєкт безпечних доріг.

Метою цього проєкту, як зазначається у повідомленні, є підтримка впровадження в Україні концепції Vision Zero (міжнародна програма з підвищення безпеки дорожнього руху та зниження смертності у дорожньо-транспортних пригодах).

Фінансування проєкту може розпочатися у фіскальному 2023 році, який у СБ стартує з 1 липня 2022 року.