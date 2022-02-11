WebMoney припинила операції з гаманцями в російських рублях

Система грошових переказів WebMoney більше не проводить операції з рублевим WMP і WMR-гаманцям. Операції з рублевими гаманцями стали недоступні через відкликання ліцензії у розрахункового банку цієї системи АТ "Консервативний комерційний банк" (ККБ), повідомляє УНІАН.

ЦБ визнав, що кредитна організація була задіяна в тіньовому бізнесі. Про це йдеться в повідомленні на сайті WebMoney.

На думку ЦБ, ККБ порушував банківське законодавство, а також закони про протидію відмиванню злочинних доходів.

WebMoney обіцяє повернути власникам гаманців гроші, проте поки не уточнює коли і як вона це зробить.

"У зв'язку з відкликанням ліцензії в АТ "Банк ККБ", гаранта і розрахункового банку системи по рублевих гаманцях, з 11 лютого 2022 року всі операції з P і R-гаманцями стають недоступні. Заморожені в АТ "Банк ККБ" електронні грошові кошти учасників системи будуть виплачені їх власникам. Про порядок повернення коштів буде повідомлено пізніше" , - йдеться на сайті WebMoney.

WebMoney:

WebMoney або WebMoney Transfer - електронна система миттєвих інтернет-розрахунків, середовище і технологія для ведення бізнесу та електронної комерції. Спочатку заснована в Росії, на сьогодні має міжнародне поширення.

26 травня 2018 року НБУ остаточно заборонив WebMoney в Україні та скасував реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків "WebMoney.UA".