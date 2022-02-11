Валютний ринок п'ятниці: підсумки дня

У п'ятницю попит на безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку виріс настільки, що Національному банку довелося втрутитися.

Заяви президента США Джо Байдена про те, що американці повинні негайно покинути Україну, а також зустріч учасників «Нормандської четвірки» в Берліні, що не принесла якихось конкретних результатів, негативно вплинули на настрої на валютному ринку. Побоювання обвалу гривні змушували імпортерів поспішати під час купівлі валюти, тим самим ще більше сприяючи зростанню курсу. Внаслідок котирування безготівкового долара піднялися до 28,053 гривень на купівлі та 28,08 гривень на продажу. І лише подвійна інтервенція з продажу валюти, проведена Національним банком, змогла дещо загальмувати падіння гривні, що відновилося.

Закрили основну фазу торгів п'ятниці на 17 копійок на купівлі та на 21 копійку на продажі вище, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,95/28,05 (купівля/продаж).

Торги п'ятниці відкрилися із вже звичним спредом 10 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 28,02 гривень пройшла вже о 9:06. Сьогодні активність покупців зашкалювала від самого ранку, тому вже о 10:10 на ринку з'явився Національний банк. Регулятор виставив на продаж 50 млн. доларів – і здавалося, що цього буде достатньо. Спочатку продавці ставили на продаж ордери трохи нижче рівня, який захищає НБУ, - і всі були задоволені. Проте об 11:30 на ринку з'явилися великі покупці – і за 5 хвилин викупили у Нацбанку всю суму. Втім, його відсутність тривала недовго. О 12:05 НБУ з'явився знову – і перебував на ринку до 15:30, доки не розпочалася торгівля за схемою ТОМ (з розрахунками у понеділок). Бачачи, що ажіотаж стих, регулятор пішов, а котирування піднялися ще на кілька копійок і закрилися на максимумі.

Котирування закриття торгів на 16:00 – 28,02/28,08 (купівля/продаж). Остання угода пройшла за ціною 28,03 гривні.

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg на 16:00 зріс на 37 млн. порівняно з четвергом і склав 241,7 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,0354 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,0354 гривень. Офіційний курс долара на 14 лютого встановлено на позначці 28,0346 гривні за долар, зростання на 15,90 копійок.

встановлено на позначці 28,0346 гривні за долар, зростання на 15,90 копійок. Офіційний курс євро на 14 лютого встановлено на позначці 31,9777 гривень за євро, зростання на 9,92 копійки.

Вкрай динамічно сьогодні змінювалася ціна готівкового долара . Вранці столичні гуртові обмінники почали продавати його за 28,00 гривень. На 12:30 цінник підняли до 28,12-28,13 гривень, до 14:00 – опустили до 28,09-28,10 гривень, а до 17:00 – знову підняли до 28,13-28,15 гривень. Таким чином, за день долар у Києві подорожчав на 13-15 копійок. При цьому готівка знову коштує дорожче за безготівкову.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1390 долара. Сьогодні євро скоригувався після вчорашнього різкого зростання увечері і опустився до позначки 1,1368 долара, оскільки всі світові фінансові ринки відреагували на опубліковані вчора дані щодо інфляції в США, які показали рекордне зростання цін за останні 40 років. Готівковий євро також пішов нагору, слідуючи за готівковим доларом. У Києві вранці його продавали за 31,93-31,95 гривень, але надвечір євро подорожчав до 32,02-32,04 гривень.

Російський рубль у п'ятницю перейшов до падіння та втратив майже все тижневе зростання до долара, незважаючи на підвищення Центробанком Росії ключової ставки на 100 пунктів, до 9,50% річних. Причина різкого падіння рубля, який на момент написання статті вже перетнув позначку 76 руб/$ - заяви президента США Джо Байдена та держсекретаря США Ентоні Блінкена. Байден попередив, що громадяни США мають негайно покинути Україну, оскільки напруженість у відносинах із Росією через її військову діяльність продовжує посилюватися. Блінкен у п'ятницю також закликав американців покинути Україну, попередивши, що «вторгнення може розпочатися будь-якої миті». Готівковий рубль в Україні сьогодні подешевшав: у столиці його продавали здебільшого по 3,70-3,72 гривні за 10 рублів, хоча можна знайти невеликі суми і за нижчою ціною.