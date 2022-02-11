В України лишився місяць на порятунок супутника "Січ-2-30"

Україна має ще місяць на розв'язання проблеми, яка виникла після запуску супутника "Січ-2-30", повідомляє УНІАН.

Про це написав голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він нагадав, що після відокремлення космічного апарата з ним було встановлено зв’язок та отримано телеметричну інформацію, що підтвердила працездатність бортової апаратури. Однак зв’язок було встановлено лише на третьому сеансі, а не під час перших двох.

В результаті орієнтація апарату залишилася такою, коли на робочі поверхні сонячної батареї потрапляє лише відбите від поверхні Землі сонячне випромінювання або короткочасне пряме випромінювання під досить малим кутом. Батареї не можуть достатньо заряджатись у таких умовах.

"Супутник перезавантажився та почав працювати в режимі енергоощадження. Ми очікуємо, що упродовж 1-1,5 місяців просторове положення стане сприятливим для накопичення електроенергії, що дасть можливість привести орієнтацію до штатної. Льотні випробування супутника вже поновлено. Стандартний термін випробувань - 2 місяці, тобто до 13 березня. Ми маємо ще місяць на розв'язання проблеми" , - написав він.

Також Тафтай наголосив, що безпосередня розробка супутників не є його задачею, він відповідає за стратегію та державну космічну програму.