Глава Мінцифри допустив весілля онлайн через "Дію"
Міністерство цифрової трансформації припускає, що в майбутньому українці зможуть одружуватися онлайн, повідомляє Ділова столиця.
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Думаю, за допомогою опитувань можна дізнатися думку у людей, щоби прибрати процедуру походу до РАГСу. З одного боку, це символічна подія, яка склалася історично, а з іншого – можливо, це вже й справді не потрібно. Це гарне питання для опитувань", — сказав чиновник.
За його словами, весілля онлайн – складне питання.
"З одного боку, під час пандемії люди вже одружувалися в онлайні. З іншого – це глибоке та культурне питання. Є інститут сім'ї, інститут шлюбу. Тут потрібно глибше розбиратися, наскільки можливе знецінення цього етапу. Це питання для фахівців в іншій сфері", — наголосив він.