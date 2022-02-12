NASA показало перші фото з космічного телескопа Джеймс Вебб

Сьогодні NASA представило перші в історії зображення з космічного телескопа Джеймса Вебба. Але не чекайте сліпучого ефекту, повідомляє Сьогодні.

Вчені NASA неодноразово заявляли, що перші знімки з телескопа Джеймса Вебба відрізнятимуться від космічних знімків, зроблених іншими телескопами. Тому їх навіть спочатку не хотіли показувати громадськості.

Вчені попереджали, що перші зображення будуть розмиті та повторювані з 18 сегментів головного дзеркала Вебба. Ось як виглядає перше фото телескопа Джеймса Вебба:

Перше фото телескопа Джеймса Вебба. Фото: NASA

Ці зображення були отримані основною камерою телескопа, званою камерою ближнього інфрачервоного діапазону, і є частиною тонкого налаштування телескопа.

Bonus image! When it’s time to focus, sometimes you need to take a good look at yourself.



This “selfie” taken by Webb of its primary mirror was not captured by an externally mounted engineering camera, but with a special lens within its NIRCam instrument. #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/XtzCdktrCA — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) February 11, 2022

Першою цільовою зіркою для Джеймса Вебба була сонцеподібна зірка в сузір'ї Великої Ведмедиці HD 84406, яка розташована приблизно за 260 світлових років від нас.

Очікується, що вирівнювання сегментів дзеркал Джеймса Вебба триватиме до трьох місяців. Після завершення Вебб буде готовий до своєї місії – зазирнути у всесвіт глибше, ніж будь-коли раніше, пише space.com.