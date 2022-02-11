У Держприкордонслужбі спростували, що білорусам відмовляють у в'їзді в Україну
Держприкордонслужба спростувала інформацію про те, що громадянам Білорусі нібито відмовляють у в'їзді на територію країни, повідомляє Новое время.
Раніше білоруський прикордонний комітет повідомив, що у Мережі з'являється інформація про «посилення заходів контролю на українському кордоні щодо громадян Білорусі». Там заявили, що білорусам нібито відмовляють у в'їзді без пояснення причин та проводять «додаткові операції з документами».
Білоруські прикордонники повідомили, що не отримували від українських колег інформацію щодо змін правил і порядку в'їзду в Україну.
"Прикордонники діють виключно у рамках законодавства під час оформлення громадян на державному кордоні. Чітко визначено норми, що регламентують перетин державного кордону України, зокрема іноземцями, зокрема й громадянами Білорусі. Якихось окремих винятків немає", — наголосив речник ДПСУ Андрій Демченко.