У Держприкордонслужбі спростували, що білорусам відмовляють у в'їзді в Україну

Держприкордонслужба спростувала інформацію про те, що громадянам Білорусі нібито відмовляють у в'їзді на територію країни, повідомляє Новое время.

Раніше білоруський прикордонний комітет повідомив, що у Мережі з'являється інформація про «посилення заходів контролю на українському кордоні щодо громадян Білорусі». Там заявили, що білорусам нібито відмовляють у в'їзді без пояснення причин та проводять «додаткові операції з документами».

Білоруські прикордонники повідомили, що не отримували від українських колег інформацію щодо змін правил і порядку в'їзду в Україну.