Stellantis анонсував електропікап Ram 1500 EV

Концерн Stellantis планує розпочати боротьбу з конкурентами у сегменті електричних пікапів у 2023 році. Для цього планується представити нову версію моделі Ram 1500, повідомляє Обозреватель.

У рамках стратегії електрифікації, яку концерн Stellantis анонсував ще торік, передбачається створення широкої гами моделей на електротязі. До 2030 електрична версія повинна з'явитися у всіх моделей Ram.

Зокрема, для пікапів Ram передбачено використання рамної платформи STLA Frame та тягових батарей місткістю 159-200 кВтг, з якими запас ходу буде близько 800 км. За попередніми даними, для Ram буде запропоновано кілька електромоторів потужністю від 150 кВт (204 к.с.) до 330 кВт (449 к.с.). Таким чином для топових повнопривідних версій з двома двигунами зможуть видавати до 900 "конячок".

Для пікапів Ram передбачено використання рамної платформи STLA Frame. Джерело: Ram

Зараз виробник пропонує всім охочим та потенційним покупцям електропікапу приєднатися до обговорення можливих технічних та інших особливостей майбутнього новинки на спеціальній онлайн-платформі Ram Revolution.