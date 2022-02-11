Росія має сценарій повалення влади в Україні, крім вторгнення – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Росії, крім повномасштабного вторгнення до України, розглядають сценарії дестабілізації країни зсередини, повалення української влади та кібератак, повідомляє Українська правда.

Про це на спільній пресконференції з румунським президентом Йоганнісом Клаусом сказав Столтенберг.

"Зберігається ризик повномасштабного вторгнення, але також є ризик інших агресивних дій будь-якого типу, включаючи спроби повалити владу в Києві, гібридні та кібернетичні атаки та багато інших видів агресії з боку Росії. У цьому немає визначеності, але відомо, що військове нарощування триває.

Ми бачили загрозливу риторику з російської сторони, і ми знаємо, що багато офіцерів російської розвідки вже діють в Україні. Ми маємо приклади використання Росією сили проти України в минулому".

Генсек НАТО додав, що Росія продовжує зосереджувати значну кількість військових підрозділів довкола українських кордонів. Останні маневри російської армії, за його словами, не свідчать на користь намірів щодо зниження рівня напруги в регіоні.

На його думку, ризик повномасштабної війни в Європі зараз дуже великий.

Проте, Столтенберг наголосив, що в Альянсу немає визначених і чітких даних стосовно можливої дати російського нападу.