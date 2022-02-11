Мендель зізналася, що їй пропонували знятись для Playboy

Мендель зізналася, що їй пропонували знятись для Playboy

Колишній прессекретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомила, що глава держави хотів потрапити на обкладинку журналу Men's Health, а їй нібито пропонували місце на обкладинці Playboy, повідомляє Ділова столиця.

Про це вона написала у своїй статті для видання Kyiv Post.

"Минулого року, на мій подив, мені запропонували місце на одній із 12 обкладинок Playboy. На підтримку цього рішення зіграла моя бесіда з моїм колишнім начальником, президентом України влітку 2021 року — досить невимушений обід, на якому ми обговорювали можливості роботи з міжнародними ЗМІ. Потім Володимир Зеленський попросив мене поговорити з журналом Men's Health про те, щоби він потрапив на обкладинку", — зізналася Мендель.

Вона зауважила, що реалізацією цього бажання Зеленського вона так і не зайнялася, а їй самій не вистачило сміливості знятись для обкладинки Playboy.

"Playboy уже давно намагається отримати інтерв'ю у політичних діячів, бажано з фотосесією з деякою часткою відвертості. Адже політика, як і влада, залишається однією з найсексуальніших моделей", — наголосила Мендель.

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Нагадаємо, раніше Мендель сфотографувалася напівоголеною біля рояля.

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