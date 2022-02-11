Мендель зізналася, що їй пропонували знятись для Playboy

Колишній прессекретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомила, що глава держави хотів потрапити на обкладинку журналу Men's Health, а їй нібито пропонували місце на обкладинці Playboy, повідомляє Ділова столиця.

Про це вона написала у своїй статті для видання Kyiv Post.

"Минулого року, на мій подив, мені запропонували місце на одній із 12 обкладинок Playboy. На підтримку цього рішення зіграла моя бесіда з моїм колишнім начальником, президентом України влітку 2021 року — досить невимушений обід, на якому ми обговорювали можливості роботи з міжнародними ЗМІ. Потім Володимир Зеленський попросив мене поговорити з журналом Men's Health про те, щоби він потрапив на обкладинку" , — зізналася Мендель.

Вона зауважила, що реалізацією цього бажання Зеленського вона так і не зайнялася, а їй самій не вистачило сміливості знятись для обкладинки Playboy.

"Playboy уже давно намагається отримати інтерв'ю у політичних діячів, бажано з фотосесією з деякою часткою відвертості. Адже політика, як і влада, залишається однією з найсексуальніших моделей" , — наголосила Мендель.

Нагадаємо, раніше Мендель сфотографувалася напівоголеною біля рояля.