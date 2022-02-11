РНБО запровадила санкції проти телеканалу Наш

Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про введення санкцій проти телеканалів "Наш" та "Максі-ТВ" терміном на 5 років, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Введено санкції проти компанії "Наша Прага" (Максі-ТВ – ІФ), проти компанії "Наш 24", "Наш 365" (телеканал "Наш – ІФ) та компанії, яка безпосередньо є, наскільки ми поінформовані, власником усіх цих компаній" , яка знаходиться на Кіпрі в м.Лімасол… Компанія, яка знаходиться на Кіпрі, так само потрапила під наші обмежувальні санкції терміном на 5 років", - розповів секретар РНБО Олексій Данилов на прес-конференції за підсумками засідання РНБО в Харкові.