Нацкомісія зі стандартів державної мови заявила про рейдерське захоплення

Національна комісія зі стандартів української мови заявила про рейдерське захоплення в особі частини членів комісії, повідомляє InfoResist.

На сторінці Нацкомісії в Facebook йдеться про те, що п’ять членів комісії-Володимир Мозгунов, Наталія Мазур, Данута Мазурик, Олександр Мирончук і Юлія Чернобров зажадали скликати позачергове засідання. Голова Орися Демська запропонувала провести його після належної підготовки, однак її заступник Мозгунов провів засідання самостійно. В рамках засідання його призначили головою комісії, а Демську відсторонили.

У заяві сказано, що члени комісії віддавали завідомо неправомірні накази щодо вчинення реєстраційних дій, виготовлення рішень Комісії та інших доручень працівникам апарату Комісії.

Крім того, 11 лютого було зірвано засідання, в результаті чого 3 015 осіб не отримали свої сертифікати. Враховуючи вищевказане, комісія звернулися до Кабінету міністрів з проханням провести службове розслідування, а також подала заяву в Генеральну прокуратуру, Держбюро розслідувань і Нацполіцію.