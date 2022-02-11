У Харкові відбулося виїзне засідання РНБО: підсумки (Оновлено)

Рада національної безпеки та оборони України на виїзному засіданні в Харкові у п'ятницю, 11 лютого, розглянула низку питань, за підсумками засідання секретар РНБО Данилов провів брифінг, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Перше питання - про загальну ситуацію та забезпечення національної безпеки України від внутрішніх та зовнішніх загроз.

"Питання розглядалося в режимі "секретно". Доповідали представники нашої розвідки, представники наших військових. Окремо доповідав голова Державної прикордонної служби Сергій Васильович Дейнеко. … В рамках розгляду цього питання була окрема доповідь та розглядалося питання щодо ризиків для морського судноплавства України у зв'язку з намірами Російської Федерації перекриття під приводом проведення військово-морських навчань районів Чорного та Азовського морів", - розповів секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу у Харкові.

Кількість членів територіальної оборони (ТРО) в Україні має становити два мільйони людей.

"Сьогодні на засіданні, яке проходило у Харкові, головнокомандувач Збройних сил поставив завдання – кількість членів територіальної оборони має досягати двох мільйонів громадян нашої країни, які готові захищатимуть нашу країну у разі потреби", - сказав Данилов.

Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про введення санкцій проти телеканалів "Наш" та "Максі-ТВ" терміном на 5 років.

"Введено санкції проти компанії "Наша Прага" (Максі-ТВ – ІФ), проти компанії "Наш 24", "Наш 365" (телеканал "Наш – ІФ) та компанії, яка безпосередньо є, наскільки ми поінформовані, власником усіх цих компаній" , яка знаходиться на Кіпрі в м.Лімасол… Компанія, яка знаходиться на Кіпрі, так само потрапила під наші обмежувальні санкції терміном на 5 років", - розповів Данилов на прес-конференції.

Крім того, на термін п'ять років упроваджено санкції проти російського товариства з обмеженою відповідальністю "Витрина ТВ", що ретранслює телеканали, які перебувають під санкціями.

"Щодо санкцій, ТОВ "Витрина ТВ", зареєстроване в м. Москві… Це компанія, яка постачає послуги для просування компаній, які перебувають під санкціями на території нашої країни, – вона надає послуги з ретрансляції російських телеканалів, що заблоковані на території нашої країни. Санкції видано на термін п'ять років", - розповів Данілов.

На сайті Національної ради з телебачення і радіомовлення зазначено, що ТОВ "Наша Прага" є телемовником із зареєстрованим логотипом "Максі-ТВ" у форматі "Культурно-розважальний. Фільмопоказ". ТОВ "НАШ 365" є телемовником із зареєстрованим логотипом "НАШ" у форматі "інформаційно-аналітичний".

Як повідомлялося, Нацрада у листопаді 2021 року за результатами позапланових перевірок ТОВ "НАШ 365" і ТОВ "Наша Прага" вирішила звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії ТОВ "НАШ 365". Також було вирішено зобов'язати ТОВ "Наша Прага" виплатити 25% суми ліцензійного збору як штраф.

"Національна рада розглянула результати позапланових перевірок... якими проаналізувала ефір компаній за 28-31 липня та 1-2 серпня. У ці дні ліцензіати неодноразово поширювали передачу "Важливе" за участю Олени Бондаренко, яка припустилася висловлювань ворожнечі до тієї частини населення країни, що розмовляє українською мовою… Передача… транслювалася на обох телеканалах у прямому ефірі 28 липня, а далі в наступні дні – ще сім разів у повторі без будь-якої редакційної модерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виробником телепередачі "Важливе", як показав копірайт у кінці телепередачі на "Максі-ТВ", є ТОВ "НАШ 365" на замовлення ТОВ "Наша Прага".

У Нацраді наголосили, що формат передачі (інтерв'ю) не позбавляє працівників телерадіоорганізацій обов'язку дотримуватися норм законодавства про припинення правопорушення в ефірі. Крім того, статути ліцензіатів передбачають вимогу до працівників телерадіокомпаній щодо об'єктивності, точності, неупередженості та збалансованості подання інформації, проте ведучі не намагалися збалансувати однобічність висловленої Бондаренко під час інтерв'ю позиції, а під час повторної трансляції передачі у записі працівники телерадіоорганізацій також не вжили заходів, щоб припинити правопорушення.

У висловлюваннях Бондаренко було використано технології розпалювання ворожнечі, непропорційне звинувачення, негативну стереотипізація та створення негативного образу України та українців в очах світової спільноти, а також залякування фейковими погрозами. Також мали місце демонстрація зневаги до державної мови України і як наслідок - до української державності, приниження національної честі та гідності, оскільки відбулося ототожнення опанування та використання української мови з антисоціальною поведінкою і злочином, ідеться у повідомлені.

Власником телеканалу "НАШ" є колишній народний депутат, лідер партії "Наші" Євген Мураєв.