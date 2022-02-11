Данілов про ембарго від Лукашенка: є інші шляхи поставок

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо Білорусь припинить постачання Україні паливно-мастильних матеріалів і електрики, то у Києва є план дій. Однак на сьогоднішній день припинень поставок з боку Білорусі не зафіксовано, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"У нас є план дій на будь-яку ситуацію... Сьогодні ми не бачимо припинення поставок. Білорусь продовжує постачати паливо в Україну. Якщо вона не буде поставляти, ми знаємо, де ми будемо брати паливо. Якщо країна агресор буде перекривати море, то у нас є Європа, будемо постачати залізничним шляхом, отримувати необхідні обсяги з Європи" , - заявив Данілов.