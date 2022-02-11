Байден порадився зі світовими лідерами і генсеком НАТО щодо України

Президент США Джо Байден 11 лютого провів зустріч зі світовими лідерами та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Основною темою переговорів стало можливе повномасштабне вторгнення Росії до України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленнях Столтенберга і президента Польщі Анджея Дуди у Twitter.

"Взяв участь у зустрічі лідерів, організованій Джо Байденом, для усунення високого ризику майбутньої агресії з боку Росії проти України" , — написав генсек НАТО.

Він додав, що всі світові лідери дотримуються однієї позиції і готові до будь-якого сценарію розвитку події. Столтенберг додав, що НАТО залишається відкритим для діалогу, забезпечуючи при цьому захист всіх союзників.

Took part in leaders' meeting hosted by @POTUS to address high risk of future aggression from #Russia against #Ukraine. We stand united & prepared for any scenario. #NATO remains open for dialogue, while making sure we protect all Allies. pic.twitter.com/R9DfdaM2qj — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 11, 2022

Президент Польщі Анджей Дуда за підсумками зустрічі заявив, що не можна поступатися Росії. Однак, за його словами, з Москвою потрібно розмовляти і шукати шляхи вирішення ситуації, що склалася. При цьому він підкреслив, що компроміс не повинен досягатися обмеженням суверенітету і ослаблення НАТО.

Prezydent @AndrzejDuda: Wobec Rosji nie wolno ustępować. Z wielką satysfakcją przyjmujemy, że NATO zachowuje się w sposób odpowiedzialny: nie cofa się, a umacnia w Europie Środkowej. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 11, 2022



