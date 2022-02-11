Зеленський ввів у дію санкції проти телеканалу "НАШ"

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо санкцій проти телеканалу "НАШ", повідомляє Ділова столиця.

Згідно з указом, санкції запроваджуються проти ТОВ "Наша Прага", ТОВ" Наш24", ТОВ" Наш 365 " і кіпрської компанії Demosena Investments Ltd. Обмеження включають блокування активів, заборону на користування радіочастотним ресурсом України, анулювання ліцензій і так далі.

Крім того, іншим указом запроваджуються санкції проти російського ТОВ "Вітрина ТВ" (транслятор російських телеканалів).