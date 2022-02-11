В Одесі обікрали квартиру судді Верховного суду України Тетяни Анцупової, повідомляє УНІАН.

За попередньою інформацією, Анцупова не відвідувала квартиру місяць, а коли повернулася, виявила, що там відкрита кватирка і речі не на своїх місцях.

"Крадіжка з квартири (житлового будинку). Громадянка Анцупова Тетяна Олександрівна. Відділ поліції №5 (м. Одеса) Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області. Була відсутня місяць. 1 поверх. Слідів злому немає. Відкрита кватирка. Обстановка речей порушена. Поки що невідомо, що зникло. Очікує поліцію. Заявниця працює суддею у Верховному суді Україні. Очікуватиме біля парадної" , - йдеться в опублікованому документі поліції.

Офіційних подробиць про інцидент поки що не надходило.

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