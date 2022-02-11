Мураєв Зеленському: "Це була твоя остання помилка"

Власник телеканалу “НАШ” Євген Мураєв, який потрапив під санкції Ради національної безпеки і оборони, почав погрожувати президенту Володимиру Зеленському. Про це він заявив на мітингу своїх прихильник, повідомляє InfoResist.

Під час виступу на мітингу своїх прихильників Мураєв заявив, що він “не хотів робити багатьох речей”, проте тепер зрозумів, що повинен.

“Володимир Олександрович, це була твоя остання помилка і ми точно станемо твоїм вироком”, – сказав він, звертаючись до глави держави.

При цьому Мураєв уточнив, що зробить все для того, щоб стати “вироком” Зеленського.