У Білому домі підтвердили, що Байден зателефонує Путіну
Президент США Джо Байден зателефонує президенту РФ Володимиру Путіну на тлі можливого вторгнення Росії в Україну, повідомляє Новое время.
"Я чекаю, що він поговорить телефоном з президентом Путіним, але мені нічого повідомити вам про це прямо зараз", - , заявив радник із нацбезпеки Джек Салліван.
Остання розмова Байдена з Путіним відбулася наприкінці грудня. Після цього ЗМІ повідомляли, що кількість військ на кордоні України збільшилась.
За даними The Guardian, Байден у телефонній розмові з керівництвом Європейського Союзу та НАТО повідомив, що Путін вирішив здійснити вторгнення в Україну.
СNN повідомив, що США та їхні союзники отримали нові розвідувальні дані, згідно з якими Росія може розпочати атаку на Україну ще до закінчення Олімпіади в Пекіні.
Раніше 11 лютого президент США Джо Байден закликав американців покинути Україну негайно.
"Американці мають зараз виїхати. Ми маємо справу не з терористичною організацією. Ми маємо справу з однією з найбільших армій у світі. Це зовсім інша ситуація, і все може швидко піти божевільним шляхом", - сказав він.