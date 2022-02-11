У Білому домі підтвердили, що Байден зателефонує Путіну

Президент США Джо Байден зателефонує президенту РФ Володимиру Путіну на тлі можливого вторгнення Росії в Україну, повідомляє Новое время.

"Я чекаю, що він поговорить телефоном з президентом Путіним, але мені нічого повідомити вам про це прямо зараз" , - , заявив радник із нацбезпеки Джек Салліван.

Остання розмова Байдена з Путіним відбулася наприкінці грудня. Після цього ЗМІ повідомляли, що кількість військ на кордоні України збільшилась.

За даними The Guardian, Байден у телефонній розмові з керівництвом Європейського Союзу та НАТО повідомив, що Путін вирішив здійснити вторгнення в Україну.

СNN повідомив, що США та їхні союзники отримали нові розвідувальні дані, згідно з якими Росія може розпочати атаку на Україну ще до закінчення Олімпіади в Пекіні.

Раніше 11 лютого президент США Джо Байден закликав американців покинути Україну негайно.