НБУ запропонував внести зміни до процесу ведення касових операцій

Нацбанк сьогодні виніс на громадське обговорення зміни порядку ведення касових операцій у національній валюті. Проект торкнеться низки норм, повідомляє UBR.

У п'ятницю, 11 січня, стартували громадські обговорення проекту ухвали Нацбанку про зміни до положення про ведення касових операцій у національній валюті. Про це стало відомо із повідомлення, опублікованого на офіційному сайті регулятора.

Проект змін оновлює окремі норми, що регулюють надання платіжних послуг небанківськими постачальниками:

суб'єктам господарювання та фізичним особам послуг з переказу коштів;

послуг із зарахування та зняття готівкових коштів на платіжні рахунки/з платіжних рахунків користувачів.