НБУ запропонував внести зміни до процесу ведення касових операцій
Нацбанк сьогодні виніс на громадське обговорення зміни порядку ведення касових операцій у національній валюті. Проект торкнеться низки норм, повідомляє UBR.
У п'ятницю, 11 січня, стартували громадські обговорення проекту ухвали Нацбанку про зміни до положення про ведення касових операцій у національній валюті. Про це стало відомо із повідомлення, опублікованого на офіційному сайті регулятора.
Проект змін оновлює окремі норми, що регулюють надання платіжних послуг небанківськими постачальниками:
- суб'єктам господарювання та фізичним особам послуг з переказу коштів;
- послуг із зарахування та зняття готівкових коштів на платіжні рахунки/з платіжних рахунків користувачів.
" Прийняття проекту змін сприятиме розширенню прав суб'єктів господарювання, зокрема небанківських постачальників платіжних послуг, створенню сприятливих передумов для їх функціонування, а також розвитку конкуренції на ринку фінансових послуг " , - розповіли в НБУ.