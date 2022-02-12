Ребров вп'яте поспіль визнаний тренером місяця в ОАЕ
Український фахівець Сергій Ребров, який працює головним тренером "Аль-Айна", був визнаний найкращим наставником грудня і січня в чемпіонаті ОАЕ, повідомляє УНІАН.
У грудні і січні підопічні Реброва зіграли чотири матчі в чемпіонаті, здобувши три перемоги і зазнавши однієї поразки.
Для 47-річного тренера ця нагорода вже стала п'ятою поспіль. До цього українець визнавався найкращим тренером чемпіонату ОАЕ в серпні, вересні, жовтні та листопаді.
Додамо, що в п'ятницю, 11 лютого, "Аль-Айн" привітав свого тренера з нагородою, розбивши "Емірейтс Клаб" в матчі 15 туру чемпіонату ОАЕ.
"Емірейтс Клаб" - "Аль-Айн" - 0:3
Голи: Арболеда, 27, Барман, 62, Лаба, 71
У поточному сезоні чемпіонату ОАЕ "Аль-Айн" Сергія Реброва набрав 36 очок і зберіг відрив від другого місця в 6 пунктів. "Емірейтс Клаб" йде на останньому місці з 5 балами.
У наступному турі команда Реброва зіграє з "Баніясом" 18 лютого.
Сергій Ребров: тренерська кар'єра і досягнення
- Ребров очолив "Аль-Айн" у червні 2021 року. Раніше він тренував київське "Динамо", "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії і угорський "Ференцварош".
- Він двічі приводив "Динамо" до перемог у чемпіонаті України та Кубку України, а також виграв один Суперкубок країни. Під керівництвом Реброва в сезоні 2015-2016 "Динамо" вперше з часів Валерія Лобановського вийшло в плей-офф Ліги чемпіонів.
- "Аль-Ахлі" Ребров привів до срібних медалей чемпіонату Саудівської Аравії, після чого покинув команду.
- З "Ференцварошем" за три сезони український тренер тричі виграв чемпіонат Угорщини, а в сезоні 2020-2021 вперше за 25 років вивів угорський клуб в груповий етап Ліги чемпіонів.
- У 2020 році Ребров був визнаний в угорському клубі найкращим тренером десятиліття. Крім того, його назвали найкращим футбольним тренером сезону 2020-2021 в Угорщині.
- Влітку 2021 року Ребров був максимально близький до того, щоб очолити збірну України, але не зміг домовитися про розірвання контракту з "Аль-Айном".