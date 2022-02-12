Ребров вп'яте поспіль визнаний тренером місяця в ОАЕ

Український фахівець Сергій Ребров, який працює головним тренером "Аль-Айна", був визнаний найкращим наставником грудня і січня в чемпіонаті ОАЕ, повідомляє УНІАН.

У грудні і січні підопічні Реброва зіграли чотири матчі в чемпіонаті, здобувши три перемоги і зазнавши однієї поразки.

Для 47-річного тренера ця нагорода вже стала п'ятою поспіль. До цього українець визнавався найкращим тренером чемпіонату ОАЕ в серпні, вересні, жовтні та листопаді.

Додамо, що в п'ятницю, 11 лютого, "Аль-Айн" привітав свого тренера з нагородою, розбивши "Емірейтс Клаб" в матчі 15 туру чемпіонату ОАЕ.

"Емірейтс Клаб" - "Аль-Айн" - 0:3

Голи: Арболеда, 27, Барман, 62, Лаба, 71

У поточному сезоні чемпіонату ОАЕ "Аль-Айн" Сергія Реброва набрав 36 очок і зберіг відрив від другого місця в 6 пунктів. "Емірейтс Клаб" йде на останньому місці з 5 балами.

У наступному турі команда Реброва зіграє з "Баніясом" 18 лютого.

Сергій Ребров: тренерська кар'єра і досягнення