У Росії поскаржилися на "інформаційну атаку"

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що новини про загрозу вторгнення в Україну є дискредитацією вимог Москви щодо так званих "гарантій безпеки". Російський МЗС поскаржився на"інформаційну атаку", пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Як заявили в МЗС Росії, проти Москви ведеться "скоординована інформаційна атака". У відомстві зазначили, що її мета - дискредитація російських вимог щодо "гарантій безпеки".

Російське міністерство в черговий раз звинуватило захід у нібито "військовому освоєнні" України. Крім того, там заявили про "змову" ЗМІ та урядів західних країн для "нагнітання напруженості" навколо України.