Колишній "слуга" Шевченко зголосився стати переговорником з Путіним

Народний депутат України Євген Шевченко, відомий симпатією до Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, заявив, що готовий виступити переговорником від України з російським президентом. Він звернувся до української влади з проханням надати йому такі повноваження, повідомляє Обозреватель.

Скандальний вислів нардепа прозвучав в ефірі програми "Свобода слова Савка Шустера" у п'ятницю, 11 лютого. Шевченко сказав, що готовий спочатку поїхати до Лукашенка, а потім разом із ним вирушити на переговори до Путіна.

Він заявив, що нелегітимний президент Білорусі нібито нікого з українських політиків, окрім нього, не слухатиме.

Євген Шевченко. Джерело: Скриншот

"Володимире Зеленськоий, Андрію Єрмаку, люди, які ведуть ключову роль у відносинах з Росією, дайте Шевченку, народному депутату, повноваження. Я готовий їхати до Лукашенка. Нікого більше, крім мене, з політиків він слухати не буде. А потім ми поїдемо до Путіна і спробуємо вирішити питання без них" , – сказав він.

Гості студії відреагували на такий вислів українського політика. Лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман попросив Шевченка їхати до Мінська та не повертатися.

Політик зазначив, що після подій 2020 року, виборів президента та масових мітингів незалежної Білорусі більше немає. Він також нагадав, що Білорусь та Росія підписали спільну військову доктрину, яка визначає, що Білорусь більше не має Збройних сил. Все управління ЗС країни, як сказав політик, здійснюватиметься генеральним штабом РФ.

"Тому їдьте та не повертайтеся" , – сказав Гройсман.