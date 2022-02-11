Шустер про закриття каналу "Наш": Це не по-дорослому

Телеведучий розкритикував підхід влади до роботи журналістів, повідомляє Сьогодні.

Влада України у питанні санкцій проти телеканалу "Наш" вчинила "не по-дорослому", оскільки навіть не спробувала пояснити суспільству причини такого рішення.

Про це заявив журналіст Савік Шустер в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Журналіст зазначив, що представники партії "Слуга народу" оголосили "м'які санкції" його програмі, ігноруючи ефіри.

"А от із телеканалом "Наш", сьогодні ми про це дізналися, не так м'яко. Ймовірно, він буде закритий. Я зараз не буду і не можу обговорювати причини закриття, бо вони не були нам повідомлені. Коли закриваєш канал, на мій погляд, це має бути пояснено суспільству, народу" , – наголосив Шустер.

За його словами, спрямованість каналу не має значення – "проросійський, антиросійський, це вже зовсім інша історія".