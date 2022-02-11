МЗС РФ відреагувало на інформацію західних ЗМІ про вторгнення в Україну

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що західні ЗМІ «розкручують тезу» про підготовку нового вторгнення в Україну, повідомляє Новое время.

У пресслужбі відомства заявили, що ЗМІ «поширювали відверту дезінформацію, займалися маніпуляціями для того, щоб імплантувати в громадську думку тезу про агресивні наміри Москви». У МЗС РФ стверджують, що мета медійної кампанії — переконати світову спільноту, що Росія готує нове вторгнення.

Відомство також звинуватило західні ЗМІ у тому, що вони «беруть участь у повномасштабній інформаційній війні» та «обслуговують політичне замовлення своїх урядів».

За даними газети The Guardian, під час розмови зі світовими лідерами 11 лютого президент США Джо Байден заявив, що глава Кремля Володимир Путін вирішив почати нове вторгнення в Україну. В офіційних повідомленнях про це не йшлося.

Телеканал CNN із посиланням на дані розвідки повідомляє, що Росія може піти на нову агресію до кінця Олімпійських ігор у Пекіні.

CNN раніше писав, що Рада нацбезпеки США та американська розвідка навмисно передавали Білому дому тривожні сценарії вторгнення Росії в Україну, щоб зірвати плани та стримати дії Кремля.



