ЄС дозволив дипломатам покинути Україну - Politico

Євросоюз дозволив співробітникам свого дипломатичного представництва в Україні, які не залучені в особливо важливих процесах, покинути країну, повідомляє ТАСС.

"Наразі другорядний персонал отримав можливість покинути країну (Україну). Ми продовжуємо оцінювати ситуацію в міру її розвитку відповідно до нашого обов'язку дбати про наших співробітників" , - цитує слова представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано газета Politico.

Він додав, що зовнішньополітична служба перебуває у тісній співпраці з країнами – членами Євросоюзу.

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у внутрішньому листі до співробітників заявив, що закликає всіх іноземних співробітників, за винятком основного персоналу, залишити країну якнайшвидше, пише Politico з посиланням на джерело.