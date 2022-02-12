США відмовляються вводити превентивні санкції проти РФ

США готові ввести "жорсткі економічні санкції проти Росії" тільки в разі її вторгнення в Україну, проте про превентивні заходи поки що не йдеться.﻿ Про це заявив радник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє УНІАН.

Як передає CNBC Салліван зазначив, що у разі вторгнення Росії США і їх союзники "готові рішуче відреагувати" за допомогою цілого ряду дій, таких як введення "жорстких економічних санкцій" і зміна воєнного стану НАТО.

"Якщо Росія продовжить діяти, її довгострокова міць і вплив будуть зменшені, а не посилені вторгненням" , — сказав Салліван.

"Росія зіткнеться з більш рішучим трансатлантичним співтовариством. Їй доведеться піти на додаткові поступки Китаю. Вона зіткнеться з масовим тиском на свою економіку і експортним контролем, що підірве її військово-промислову базу, і зіткнеться з хвилею засудження з усього світу" , — додав він.

Також, за словами Саллівана, президент США Байден вважає, що санкції повинні бути націлені на стримування Росії і планує ввести їх тільки в тому випадку, якщо Росія починає вторгнення в Україну.