Ціна на нафту Brent перевищила $95

Світові ціни на нафту еталонних марок на торгах у п'ятницю, 11 лютого, зросли до максимуму з 2014 року, повідомляє Корреспондент.

Так, вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з постачанням у квітні 2022 року на лондонській біржі ICE зросла на 4,29% – до 95,33 долара за барель. Востаннє ціна Brent перевищувала 95 доларів у жовтні 2014 року.

Водночас, вартість ф'ючерсу на нафту марки WTI з постачанням у березні 2022 року піднялася на 5,01% - до 94,38 долара за барель.