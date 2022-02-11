Білий дім закликав американців покинути України впродовж двох діб

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван виступив у п’ятницю з офіційним закликом до американських громадян, які перебувають в Україні, виїхати звідти впродовж наступних двох діб через ризик російського вторгнення.Про це він заявив під час регулярного брифінгу в Білому домі, повідомляє Укрінформ.

«Ми продовжуємо зменшувати обсяги нашого посольства в Києві, я зараз хочу повторити те, що заявили і президент Байден, і держсекретар Блінкен: ми закликаємо всіх американських громадян, які залишаються в Україні, виїхати негайно» , - наголосив представник Білого дому.

У цьому зв’язку він порадив громадянам США повернутися з України «впродовж наступних 24-48 годин».

«Звісно, ми не можемо передбачити майбутнього, ми не знаємо точно, що станеться, але ризик наразі є високим, і загроза зараз є достатньо актуальною, і цього вимагає розсудливість» , - наголосив Салліван.

Він також зазначив, що ті американці, хто все ж вирішить залишитися в Україні, повинні усвідомлювати відсутність гарантій залишити країну в разі вторгнення Росії, а також відсутність перспектив для проведення військової операції США з евакуації власних громадян з території України.

«Якщо станеться напад Росії на Україну, він, скоріше за все, почнеться з авіаційних бомбардувань і ракетних атак, які, очевидно, можуть вбивати цивільних – незалежно від їхньої національності» , - продовжив Салліван.

Після цього, за його словами, може відбутися масивний наступ військ без попередження. За такого розвитку подій, зауважив він, евакуація з України буде ускладненою через перебої зі зв’язком та призупиненням рейсів комерційних перевізників.

Представник Білого дому знову підкреслив, що не стверджує, що саме так і станеться, натомість «ризики є достатньо високими».