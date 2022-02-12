Ще одна країна закликала своїх громадян покинути Україну

Ще одна країна закликала своїх громадян покинути Україну

МЗС Фінляндії закликало фінських громадян, що знаходяться в Україні, терміново залишити країну у зв'язку з напруженою ситуацією, що складається навколо неї, повідомляє ТАСС.

"Негайно залиште країну за допомогою наявних комерційних перевезень через напружену та непередбачувану ситуацію з безпекою", - йдеться в опублікованій у п'ятницю ввечері заяві міністерства.

Раніше низка країн, зокрема США, Латвія, Південна Корея, Естонія, рекомендували своїм громадянам терміново залишити Україну через побоювання початку воєнних дій.

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