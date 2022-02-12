Прем'єр Польщі вважає, що Європа програє у боротьбі з Росією

Європа зараз програє у протистоянні з РФ не лише економічно, а й політично. Про це написав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в авторській статті газети The Daily Telegraph, повідомляє ТАСС.

"Перед обличчям наростальної російської загрози європейські уряди в основному були пасивні. У лідерів не вистачало мужності та рішучості порвати ділові зв'язки з Кремлем. Петля затягується на шиї Європи, а не Москви. Європа програє протистояння не тільки в економічному вимірі, тому є зростання цін на газ, а й політично" , - написав глава уряду Польщі у статті.

Прем'єр-міністр стверджує, що Москва "цинічно та ефективно користується європейською слабкістю", здійснюючи "до болю раціональну політику". За словами Моравецького, залежність Європи від російського газу дає Росії можливість впливати на рішення щодо суверенітету України.