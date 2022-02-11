Британія закликала своїх громадян скасувати поїздки в Україну

Уряд Великої Британії рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок до України через загрозу нового вторгнення військ РФ, повідомляє Укрiнформ.

"Рекомендуємо утриматися від будь-яких поїздок до України. Громадяни Великої Британії, які знаходяться в Україні, повинні залишити країну зараз, поки ще доступні комерційні рейси" , - йдеться на сайті британського уряду.

З січня 2022 року нарощування російських збройних сил на кордонах України посилило загрозу військових дій, зазначають урядовці.

Через зростаючу загрозу з боку РФ було прийняте рішення тимчасово вивести частину співробітників посольства та їхніх близьких з Києва.

Зазначається, що посольство залишається відчиненим, але не зможе надати особисту консульську допомогу.