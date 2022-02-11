ЗМІ назвали дату нападу Росії на Україну

За даними агентства Bloomberg, Росія планує розпочати повномасштабне вторгнення на територію України 15 лютого, повідомляє Корреспондент.

Згідно з матеріалами видання з посиланням на розвідку США, Москва вирішила йти шляхом ескалації ситуації навколо України та готова вчинити напад до завершення Олімпійських ігор у Пекіні.

Як інформував телеканал PBS, посилаючись на двох представників американської адміністрації, у Вашингтоні "очікують жахливу криваву кампанію, яка почнеться з двох днів повітряних бомбардувань і радіоелектронної боротьби, за якими піде вторгнення з можливою метою зміни режиму".

Телеканал CNN, у свою чергу, додає, що в планах російської влади захопити низку великих українських міст, включаючи Київ.

При цьому The Guardian з посиланням на неназваних дипломатів стверджує, що президент США Джо Байден під час переговорів з лідерами країн НАТО та Євросоюзу заявив, що отримав оперативну інформацію про те, що президент РФ Володимир Путін вирішив розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів.

"Але це не означає, що Путін не може, як і раніше, відійти назад" , - цитує видання європейського дипломата, який припускає, що ще не пізно стримати главу Кремля.

Разом з тим помічник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу спростував інформацію ЗМІ про вторгнення як вирішене Росією питання, заявивши, що ці дані "невірно відображають сьогоднішні дані адміністрації США".

На низку повідомлень західних видань про швидкий напад на Україну також відреагували у МЗС Росії. У відомстві згадані публікації назвали "фейковими".