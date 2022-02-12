Росію запідозрили у крадіжці ДНК глави МЗС Британії

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Великобританії Ліз Трасс могла надати Росії свою ДНК, здавши ПЛР-тест під час візиту до Москви. Такі побоювання висловила газета The Daily Telegraph, повідомляє Лента.Ру.

Причиною подібних підозр стала інформація про те, що президент Франції Еммануель Макрон відмовився від тестування перед зустріччю з російським колегою Володимиром Путіним. За даними видання, Трасс засумнівалася в правильності свого рішення і припустила, що їй потрібно було наслідувати приклад французького лідера.