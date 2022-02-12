Джонсону вручили список питань поліції про скандальну вечірку
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон отримав анкету від поліції в рамках розслідування про порушення карантину в його резиденції на Даунінг-стріт, повідомляє Українська правда.
"Ми можемо підтвердити, що прем'єр-міністр отримав анкету від столичної поліції. Він відповість за необхідності", - цитує видання AFP слова речника Джонсона.
Раніше поліція підтвердила, що до кінця тижня надішле "офіційні анкети більш ніж 50 особам" у справах про вечірки під час локдауну.
Документ "має формально-правовий статус, і на нього потрібно правдиво відповісти" протягом семи днів, зазначають у поліції.