Байден заблокував активи Афганістану

Президент США Джо Байден своїм указом заблокував активи Центрального банку Афганістану, що зберігаються в американських банках, у сумі $7 мільярдів, повідомляє Укрiнформ.

Згідно з матеріалами Axious, Байден підписав указ, який дозволяє розділити заморожені афганські активи у сумі 7 млрд доларів між гуманітарною допомогою для народу Афганістану та компенсацією для сімей жертв терактів 11 вересня.

Напередодні родичі жертв терактів 11 вересня подали позов до суду на талібів, щоб отримати доступ до коштів у федеральному суді, а це означає, що будь-яка майбутня передача цих грошей Афганістану надалі залежатиме від рішення суду.

Навіть якщо суд дозволить передати половину заморожених активів на користь афганського народу, понад 3,5 мільярди доларів залишаться на рахунках у США та будуть предметом судових розглядів за позовом жертв терактів 11 вересня.