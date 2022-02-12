ВАКС обрав запобіжний захід ще одному фігуранту у справі Трубіцина

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід третьому підозрюваному в справі про хабар за участю депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 744 300 гривень, повідомляє Укрiнформ.

Про це ВАКС написав у Фейсбуці. У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені наступні обов’язки: не залишати населеного пункту, у якому він проживає, без дозволу детектива, прокурора, суду; повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками й іншими підозрюваними.

Також фігурант буде зобов’язаний носити електронний засіб контролю, здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд і в’їзд в Україну.

Строк дії ухвали – до 11 квітня 2022 року включно.