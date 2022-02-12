ЄС та Китай визначилися з датою двостороннього саміту

Лідери Євросоюзу та Китаю мають намір провести віртуальний саміт 1 квітня на тлі напруженості між двома сторонами щодо торгівлі та геополітики, повідомляє Укрiнформ.

Як йдеться в матеріалах Politico, цей саміт широко розглядається як важлива дипломатична спроба заспокоїти торгівельну та геополітичну напруженість, що нещодавно загострилася між двома сторонами, особливо через Литву.

Він також відбудеться на тлі поглиблення зв’язків Китаю з Москвою, яка наразі становить найбільшу загрозу безпеці для Європи з моменту закінчення холодної війни через те, що Захід вважає ймовірним нове вторгнення військ РФ в Україну.

Згідно з даними одного з дипломатів, очільник КНР Сі Цзіньпін та прем'єр-міністр Лі Кецян проведуть зустріч з лідерами ЄС Шарлем Мішелем та Урсулою фон дер Ляйєн.

Ще одне питання для обговорення – Комплексна угода про інвестиції. Попри те, що у грудні 2020 року лідери ЄС та Китаю погодили цей документ, він був "заморожений" після того, як минулого року КНР запровадив санкції проти членів Європейського парламенту, незабаром після санкцій ЄС щодо офіційних осіб провінції Сіньцзян, причетних до масового інтернування уйгурської спільноти. У ЄС неодноразово просили Пекін скасувати ці санкції щодо депутатів Європарламенту, щоб угода набула чинності.