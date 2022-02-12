Військова загроза від РФ: представники США та ЄС обговорили санкції

Радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван у телефонній бесіді з головою апарату голови Європейської комісії Бйорном Зайбертом обговорив питання підготовки до запровадження санкцій проти Росії на випадок ескалації ситуації навколо України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сторони скоординували деталі потенційної трансатлантичної відповіді, включаючи як фінансові санкції, так і контроль над експортом, які можуть бути запроваджені спільно Сполученими Штатами, Європейським союзом та іншими партнерами та союзниками" , - йдеться у заяві Білого дому.

У ньому наголошується, що чиновники також домовилися продовжити тісне партнерство між Сполученими Штатами та Європейським Союзом щодо широкого кола питань, включаючи енергетичну безпеку.