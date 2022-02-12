Спеціалісти розповіли, які вітаміни потрібні пити взимку

Збалансований раціон та помірна фізична активність допоможуть загартувати організм, однак без поповнення запасів вітамінів також не обійтися. Цинк, пробіотики та деякі вітаміни особливо важливі у холодний період, повідомляє Обозреватель.

Більшість корисних речовин ми отримуємо з їжі, однак іноді їх запас недостатній та виникає потреба у споживанні добавок. Видання Single Care розповіло, що може допомогти організму у протидії сезонним захворюванням.

Цинк

Цинк незамінний у період поширення гострих респіраторних захворювань, оскільки може протистояти вірусам та бактеріям. Це пов’язано із його здатністю брати участь у продукування антитіл.

Пробіотики

Велика частини імунної системи знаходиться у кишківнику, тому його правильна робота надзвичайно важлива для загального здоров’я. Пробіотики покращують мікрофлору та заселяють кишківник корисним бактеріями, які допомагають підтримувати травлення та сприяють підвищенню захисних сил організму.

Вітамін С

Загальновідомо, що вітамін С є антиоксидантом, що протидіє негативному окислювальному впливу вільних радикалів. Крім того, він має значні протизапальні властивості та допомагає протистояти вірусам та зміцнювати імунітет.

Оскільки наш організм не виробляє вітаміну С, дуже важливо отримувати його у вигляді добавок або з їжі, наприклад споживаючи цитрусові, полуницю або броколі.

Вітамін В

Водорозчинні вітаміни групи В чинять позитивний вплив на організм у будь-яку пору року. Так, вони покращують настрій, заспокоюють нервову систему, прискорюють оновлення клітин тощо. Крім того, вони підвищують імунітет та захищають вас від хвороб та зимової нудьги.

Вітамін D

Більшість вважає, що користь вітаміну D лише в засвоєнні кальцію для зміцнення кісткової системи. Однак дослідження довели, що він має імуномодулюючі властивості. Поповнити запас вітаміну ми можемо з їжі та сонця. Оскільки взимку більшість людей не отримують достатньої кількості сонячних променів, то слід розглянути можливість додаткового прийому вітаміну D.

Піклуватися про здоров’я необхідно постійно, однак дотримання простих порад лікарів взимку допоможе зміцнити імунітет та знизити ризик сезонних захворювань.