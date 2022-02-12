Канадців закликали негайно виїхати з України

Усі громадяни Канади повинні невідкладно покинути Україну через загрозу російської агресії. Про це в Оттаві заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Укрінформ.

“У той час, як ми продовжуємо тісно співпрацювати із нашими партнерами та ретельно стежити за ситуацією, я закликаю усіх канадців в Україні провести необхідну підготовку, аби негайно покинути країну” , - сказала Жолі.

Вона наголосила, що “нашим найвищим пріоритетом є безпека канадців”.

“Наш дипломатичний та консульський персонал залишається доступним та готовим до надання громадянам Канади допомоги за потреби. Однак, наша спроможність робити це може бути суттєво обмеженою” , - зазначила міністр.

Жолі нагадала, що з початку лютого “ми закликаємо канадців уникати подорожей до України через постійні російські погрози та ризик збройного конфлікту”.