Інфляція в Україні збереглася на високому рівні - НБУ
У січні поточного року споживча інфляція у річному вимірі залишилася на рівні грудня 2021 року - 10%, - оскільки високі світові ціни на енергію та сировину збереглися. Про це йдеться у коментарі Нацбанку, повідомляє Корреспондент.
За даними регулятора, темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари та вартості послуг залишилися практично на рівні попереднього місяця - 13,1% і 10,4% відповідно.
Водночас фіксується стрімке прискорення зростання цін на сирі продукти харчування (до 13,6%) і паливо (до 26,8%). При цьому зростання адміністративно регульованих цін сповільнилося (до 11,5%).
Як заявили в Мінекономіки, у 2021 році "Україна потрапила під вплив зовнішнього безпрецедентного цінового "шторму" - високого тренду світових цін на продукти харчування й енергоносії на європейському ринку (особливо на природний газ)". У зв'язку із цим рівень цін у 2022 році залежатиме від вирішення питання вартості "блакитного палива".
"Тиск пікових зовнішніх цін на природний газ не зник, а навіть на початку 2022 року доповнився стрімким зростанням цін на нафту, і, по-друге, той розрив між цінами виробників та споживчими цінами, який сформувався протягом 2021 року, унеможливить інфляційний "штиль" у 2022 році", - зазначили у відомстві.