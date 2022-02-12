Інфляція в Україні збереглася на високому рівні - НБУ

У січні поточного року споживча інфляція у річному вимірі залишилася на рівні грудня 2021 року - 10%, - оскільки високі світові ціни на енергію та сировину збереглися. Про це йдеться у коментарі Нацбанку, повідомляє Корреспондент.

За даними﻿ регулятора, темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари та вартості послуг залишилися практично на рівні попереднього місяця - 13,1% і 10,4% відповідно.

Водночас фіксується стрімке прискорення зростання цін на сирі продукти харчування (до 13,6%) і паливо (до 26,8%). При цьому зростання адміністративно регульованих цін сповільнилося (до 11,5%).

Як заявили в Мінекономіки, у 2021 році "Україна потрапила під вплив зовнішнього безпрецедентного цінового "шторму" - високого тренду світових цін на продукти харчування й енергоносії на європейському ринку (особливо на природний газ)". У зв'язку із цим рівень цін у 2022 році залежатиме від вирішення питання вартості "блакитного палива".