Смертельна ДТП у Кривому Розі: поліцейському повідомили про підозру

Держбюро розслідувань повідомило про підозру оперуповноваженому із Криворізького райуправління поліції за ДТП, у якій загинув 40-річний чоловік. Про це у п'ятницю, 11 лютого, повідомляє Корреспондент.

Як зазначає пресслужба ДБР, смертельна аварія сталася 26 жовтня минулого року. Поліцейський, перебуваючи за кермом власного авто, Chevrolet, виїхав на зустрічну смугу, де зачепив автомобіль Таврія.

У результаті Таврію відкинуло на "зустрічку", де її протаранив маршрутний автобус. Від одержаних травм водій Таврії загинув на місці аварії. У нього залишилися дружина і п'ятеро дітей. Також у ДТП було пошкоджено ще два автомобілі.

Оперуповноваженому повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.286 КК). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років або без нього.