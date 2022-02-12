Гетьманцев запропонував українцям платити податок на додаткові доходи

Громадянам України, які отримують додатковий дохід, влада запропонує добровільно сплачувати на нього податок у розмірі 5%. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, повідомляє Корреспондент.

Як розповів нардеп в інтерв'ю УНІАН, така ініціатива дозволить тим українцям, які мають основну роботу та додатково займаються певним бізнесом, працювати легально та без реєстрації як ФОП.

"Хочу одразу наголосити, що вона (ініціатива - ред.) буде добровільною, тобто тільки для тих, хто бажатиме скористатися такою можливістю. Вона буде відноситись до сфери таксі, а також 27 видів іншої діяльності" , - уточнив Гетьманцев.

Він додав, що охочі сплатити додатковий податок, зможуть подати заявку через додаток Дія.

"Ми зараз розглядаємо модель, за якої ви зможете за системою Дія подати заявку на встановлення програмного РРО і приймати платежі через нього. Все, більше нічого не потрібно робити. Ні рахунків відкривати, ні реєструватися ніде. Однією кнопкою у Дії ви подасте заявку, і друга кнопка – встановити РРО (реєстратори розрахункових операцій – ред.). Це все без реєстрацій" , – пояснив політик.

При цьому він наголосив, що така система працює у багатьох країнах, а в Україні відповідний законопроєкт поки що перебуває на стадії обговорення.