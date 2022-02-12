Українські кліматологи прогнозують нові погодні аномалії

В Україні спрогнозували появу нових погодних аномалій. Зливи і снігопади спостерігалися і раніше, але останнім часом їхня інтенсивність зросла, повідомляє Обозреватель.

Про це розповіла в ефірі "Українського радіо" кліматологиня Віра Балабух. За її словами, якщо випадає град, то його розмір дуже великий – градини як вишня чи горіх.

"Торік у нас було безпрецедентне явище, коли в районі Чорного моря утворився справжній тропічний циклон із класичним "оком бурі", який може виникати у тропічних широтах і в океані. А ми його бачили у Чорному морі" , – пригадала Балабух.

В Україні прогнозують погодні аномалії. Джерело: Рixabay

Вона додала, що Україна не дуже потерпала від цього явища, основний удар на себе прийняла Туреччина і Краснодарський край Росії, де випало майже вісім місячних норм опадів.

"Це дуже тривожні дзвіночки. Тенденція веде до того, що такі явища і надалі будуть частіше спостерігатися, а їхня інтенсивність зростатиме" , – попередила кліматологиня.

Раніше кліматологиня, провідна наукова співробітниця Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Світлана Бойченко попередила, що Україна поступово переходить у новий, невластивий для неї клімат, у зв'язку з чим на нас чекають відчутні зміни, зокрема, вже у 2022 році. Це виражатиметься у збільшенні кількості опадів, аномальних температурах, що може призводити до негативних наслідків.