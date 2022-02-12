Сейм Литви: Ізраїль не забороняв постачання зброї Україні

Ізраїль запевняє, то не забороняв країнам Балтії передавати ізраїльську зброю Україні. Про це повідомила спікер парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Як інформують литовські ЗМІ вона підняла це питання під час своєї поїздки до Ізраїлю на цьому тижні. Там вона зустрічалася з президентом країни Ісааком Херцогом і членами парламенту.



"Під час зустрічей з ізраїльськими політиками - спікером і депутатами Кнесету, головою Комісії у закордонних справах і обороні - я піднімала питання про інформацію, що з'явилася. Мене запевнили, що ця інформація не відповідає дійсності та що Ізраїль не пред'являв прибалтійським державам ніяких вимог щодо зброї" , - сказала Чміліте-Нільсен.

Вона уточнила, що не ставила питання про те, чи дійсно прибалтійські держави можуть безперешкодно передати Україні зброю ізраїльського виробництва, якщо виникне така необхідність.

"Я не задавала таке питання, але зрозуміло, що Литва, Латвія та Естонія вільні вирішувати відповідно до свого сприйняття тієї загрози, яка зараз виникає в Україні" , - сказала вона.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ізраїль заборонив передавати свою зброю в Україну. Нібито таку заборону отримали Латвія, Естонія і Литва.