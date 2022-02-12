У Байдена підтвердили дату переговорів з Путіним

Представник Білого дому підтвердив, що президенти США Джо Байден та РФ Володимир Путін проведуть телефонну бесіду у суботу, повідомляє "Интерфакс".

"Президент Байден та російський президент Путін поговорять у суботу вранці (за часом Вашингтона - мск мінус 8 годин - ред.)" , - заявив він журналістам.

Чиновник зазначив, що Росія пропонувала провести бесіду у понеділок, "Білий дім запропонував суботу, вони (Росія-ред.) погодилися".

Напередодні про майбутню бесіду повідомив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.

"Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра увечері за московським часом планується розмова двох президентів" , - сказав представник Кремля.

Він наголосив, що "запиту передувало письмове звернення американської сторони".