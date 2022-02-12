У Сенаті США запропонували санкції проти Білорусі через Україну
Американський сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд вніс у верхню палату Конгресу проєкт «Закону про відповідальність Білорусі за агресію». Про це йдеться на сайті законодавця, повідомляє РБК.
Документ дозволить вводити санкції проти «Білорусі або будь-якої іншої країни, яка сприяє неспровокованій агресії Росії щодо України, що триває».
«Білорусь пускає на свою територію тисячі російських військових. США повинні ясно дати зрозуміти, що до будь-якої країни, яка підтримує дії Росії щодо вторгнення в Україну, буде застосовано жорсткі економічні та дипломатичні санкції»,— заявив Ленкфорд.
Зазначається, що у законопроєкті «не існує різниці» між Росією та іншими країнами, які «як-небудь допомагають» їй у «військовій агресії» проти України.
- До списку дій, які зможуть спровокувати санкції відповідно до цього закону, увійдуть:
- участь у російському «вторгненні» в Україну;
- надання матеріальної, тактичної чи іншої допомоги реалізації цього вторгнення;
- розміщення на своїй території російських сил, що беруть участь у вторгненні;
- допомогу російській розвідці у розробці планів вторгнення;
- постачання летальної зброї для використання під час вторгнення.