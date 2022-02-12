У Сенаті США запропонували санкції проти Білорусі через Україну

Американський сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд вніс у верхню палату Конгресу проєкт «Закону про відповідальність Білорусі за агресію». Про це йдеться на сайті законодавця, повідомляє РБК.

Документ дозволить вводити санкції проти «Білорусі або будь-якої іншої країни, яка сприяє неспровокованій агресії Росії щодо України, що триває».

«Білорусь пускає на свою територію тисячі російських військових. США повинні ясно дати зрозуміти, що до будь-якої країни, яка підтримує дії Росії щодо вторгнення в Україну, буде застосовано жорсткі економічні та дипломатичні санкції» ,— заявив Ленкфорд.

Зазначається, що у законопроєкті «не існує різниці» між Росією та іншими країнами, які «як-небудь допомагають» їй у «військовій агресії» проти України.